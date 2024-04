La zona retrocessione sta cominciando a sprintare, ma probabilmente è troppo tardi per risucchiare il, che ha +12 sul terzultimo posto a sei giornate dalla fine; l'Italia ha ottenuto la matematica del quinto posto valido per la Champions League 2024/25, ma dopo il derby vinto la Roma ha sei punti di vantaggio e una partita in meno sullache in questo momento dovrebbe accontentarsi della Conference League, da difendere comunque dagli assalti di Napoli, Torino, Monza e Fiorentina. Tra le due squadre della Capitale c'è l'Atalanta a 51, ma anch'essa con una partita ancora da disputare. Al Ferraris rossoblù e biancocelesti aprono il programma della 33esima giornata di campionato.

Igor Tudor, un pensiero anche al ritorno delle semifinali di Coppa Italia da giocare contro la Juventus, abbraccia e manda in panchina uno Zaccagni rinnovato fino al 2029, con in campo il brasiliano Felipe Anderson e lo spagnolo Luis Alberto, uno ufficialmente e l'altro dichiaratamente pronti all'addio. Gilardino ospita i biancocelesti per fare un altro passo verso la matematica della salvezza, con un contratto ancora in bilico e tante pretendenti nella fascia medio/alta della classifica per la prossima stagione.

: Martinez; Vogliacco, De Winter, Vasquez; Spence, Frendrup, Strootman, Martin; Gudmundsson; Ekuban, Retegui. All: A. Gilardino: Mandas; Patric, Casale, Gila; Marusic, Kamada, Vecino, Lazzari; Felipe Anderson, Luis Alberto; Castellanos. All. I. Tudor.