Si dice che la vittoria di un derby valga molto più dei tre punti in palio. Affermazione, quest'ultima, più che valida nel caso della sfida di sabato sera in Serie A tra Genoa e Sampdoria: due squadre in evidente affanno, incagliate nelle zone basse della classifica. I rossoblu, che non vincono da sette incontri, sono terzultimi con 11 punti, i blucerchiati, a 12 punti, dopo due ko di fila sono scivolati in quartultima posizione. La partita è così delicata da dividere quasi perfettamente gli scommettitori: secondo i dati il 37,5% ha puntato sulla vittoria del Genoa, data a 2,65, il 37% invece ha optato per il colpo della Samp, sulla quale si punta a 2,70. Per la cronaca, i rossoblu sono a digiuno da un bel po' nei derby, non vincendone uno dal 2016. Dopo quella data, nei successivi sei scontri diretti sono arrivate quattro vittorie della Samp e due pareggi: la «X» nella prossima sfida è data a 3,25. La classifica magra di Genoa e Samp è frutto anche di una cattiva attitudine in attacco. Il Genoa ha una media di 1,1 reti segnate a incontro, la squadra di Ranieri scende invece a 0.70. Numeri che spostano le previsioni degli analisti verso una gara contratta, con pochi gol. L'Under, la scommessa su un finale con massimo due marcature complessive, è favorito a 1,75, secondo Agipronews.