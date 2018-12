Dodici turni e due allenatori dopo, il Genoa ha ritrovato il successo sabato scorso, battendo l’Atalanta e smentendo anche i pronostici dei bookmaker, che la davano sfavorita. Ora Prandelli cerca continuità nel delicato incontro di Cagliari, mercoledì pomeriggio. Anche stavolta, però, le quote non sono favorevoli: i trader di 888sport.it vedono avanti a 2,25 i sardi, che nelle ultime tre partite interne hanno ottenuto soltanto due punti; il pareggio, riporta Agipronews, è a 3,15 e la vittoria del Genoa (che fuori casa ha conquistato 4 punti, solo l’Empoli ha fatto di peggio) è proposta a 3,40. La straordinaria forma di Piatek, capocannoniere del campionato, e l’analisi dei precedenti (almeno tre reti negli ultimi quattro scontri diretti) non bastano a edere una partita ricca di gol: l’Under è l’esito ritenuto più probabile, a 1,64, mentre l’Over sale fino a 2,25.