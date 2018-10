Krzysztof Piatek è inarrestabile: a colpire, oltre che la quantità dei suoi gol (ben 9 sui 12 realizzati dal Genoa in campionato) è anche la sua continuità, visto che il bomber polacco è andato a segno in tutte le sette partite giocate. Le statistiche dell’attaccante rossoblu hanno fatto inevitabilmente breccia nella betting list dei bookmaker. Gli esperti di Sisal Matchpoint lo mettono quasi alla pari di Cristiano Ronaldo nelle scommesse sul capocannoniere della Serie A (il portoghese è a 3,00, il polacco a 4,00) ma lo proiettano anche verso il record di Gabriel Omar Batistuta, che nel 1994 riuscì ad andare in rete per 11 giornate di fila. Per il momento il traguardo delle 12 reti di fila è ancora lontano, dato a 100 volte la scommessa, ma la quota scenderebbe se il bomber rossoblù continuasse la risalita in questa speciale classifica: a otto gol ci sono Paulo Vitor Barreto e Roberto Muzzi, a nove David Trezeguet, a 10 l’ex primatista Ezio Pascutti e infine a 11 Batigol.