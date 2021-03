Alla fine del campionato mancano più di due mesi, ma per i bookmaker l'Inter ha già vinto. La settima vittoria consecutiva di Conte blinda il titolo nelle previsioni dei betting analyst, a meno di uno stravolgimento che oggi appare difficilissimo. I nerazzurri campioni si giocano a 1,16 sul tabellone, in ulteriore discesa rispetto all'1,20 offerto prima del posticipo con l'Atalanta. Alla quota rasoterra dell'Inter risponde solamente la Juventus, che però in classifica è a dieci punti di distanza. Nonostante questo i bianconeri si piazzano a 6,00, davanti al Milan la cui distanza dalla vetta è di "soli" sei punti, ma che per i quotisti è lontano a 12 volte la posta.