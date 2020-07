Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 23 luglio 2020, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:



a) CALCIATORI



CALCIATORI ESPULSI



SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 5.000,00



BONIFAZI Kevin (Spal): per avere, al 40° del secondo tempo, dalla panchina, rivolto una critica irrispettosa al Direttore di gara.



CALCIATORI NON ESPULSI



SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA



BARELLA Nicolo (Internazionale): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).



BRUGMAN DUARTE Gaston (Parma): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).



CASTROVILLI Gaetano (Fiorentina): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).



COLLEY Omar (Sampdoria): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).



LERAGER Lukas Reiff (Genoa): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).



SABELLI Stefano (Brescia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).



VIEIRA NAN Ronaldo Augusto (Sampdoria): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).





PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA





AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)



VERDI Simone (Torino)





PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO



AMMONIZIONE CON DIFFIDA (NONA SANZIONE)



BERESZYNSKI Bartosz (Sampdoria)





AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)



EVANGELISTA Lyanco (Torino)

PAZ Nehuen Mario (Lecce)