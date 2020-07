Prosegue il 35esimo turno di Serie A, con altre cinque partite in programma in questo mercoledì, oltre a Inter-Fiorentina.



Si parte alle 19.30, con la sfida tra Parma e Napoli: un punto nelle ultime sette giornate per i crociati, mentre gli azzurri di Gattuso vanno in cerca del sesto risultato utile consecutivo per continuare a prepararsi in vista dell'impegno in Champions League con il Barcellona.



Alle 21.45, le altre. La Roma va sul campo della Spal, ultima in classifica, per rispondere al Milan e riprendersi il quinto posto in classifica, utile per accedere direttamente alla prossima Europa League senza passare dai preliminari.



Prosegue la sfida a distanza per la salvezza tra Genoa e Lecce: i rossoblù, 17esimi, sono attesi dal delicato derby da ospiti con la Sampdoria, mentre i salentini affrontano al Via Del Mare il Brescia penultimo. A caccia degli ultimi punti utili per avere l'aritmetica certezza della salvezza il Torino di Longo, che si scontra con il Verona di Juric.