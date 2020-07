Ecco le decisioni del Giudice Sportivo dopo le partite di ieri, valide per la 34esima giornata di Serie A:



CALCIATORI ESPULSI



SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA



CARBONI Andrea (Cagliari): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.



CALCIATORI NON ESPULSI



SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA



AMRABAT Sofyan (Hellas Verona): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).



DIJKS Mitchell (Bologna): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).



FERRARI Gianmarco (Sassuolo): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).



HATEBOER Hans (Atalanta): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).



PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO



AMMONIZIONE CON DIFFIDA (NONA SANZIONE)



ROG Marko (Cagliari)

TOLOI Rafael (Atalanta)



AMMONIZIONE



SETTIMA SANZIONE



SANTOS DA SILVA Marlon (Sassuolo)



AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)



KJAER Simon Thorup (Milan)



SECONDA SANZIONE



FARAGO Pancrazio Paolo (Cagliari)



PRIMA SANZIONE



SAELEMAEKERS Alexis Jesse M (Milan)



PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO



AMMONIZIONE



SETTIMA SANZIONE



PESSINA Matteo (Hellas Verona)