Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 20 luglio 2020, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:





a) CALCIATORI



CALCIATORI NON ESPULSI



SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA



LUKIC Sasa (Torino): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).



MILIK Arkadiusz (Napoli): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).



PETRICCIONE Jacopo (Lecce): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).



SPALEK Nikolas (Brescia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).







AMMONIZIONE



PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO



AMMONIZIONE CON DIFFIDA (NONA SANZIONE)



BARELLA Nicolo (Internazionale)



AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)



LERAGER Lukas Reiff (Genoa)





b) ALLENATORI



AMMONITI



AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)



LIVERANI Fabio (Lecce): quarta sanzione.



c) DIRIGENTI



ESPULSI



SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA



MELUSO Mauro (Lecce): per avere, al 45° del primo tempo, entrando sul terreno di giuoco, contestato con veemenza l'operato arbitrale.



NON ESPULSI



AMMENDA DI € 5.000,00



ORIALI Gabriele (Internazionale): per avere tenuto, durante l'intervallo, un atteggiamento irriguardoso nei confronti del collaboratore della Procura Federale.