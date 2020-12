Siamo allae si può già tracciare un bilancio sul rendimento dei giocatori inNoi lo facciamo attraverso la media-voto delle pagelle degli inviati di calciomercato.com. Li abbiamo divisi per ruoli e abbiamo preso in considerazione. Fra parentesi, accanto alla squadra di appartenenza abbiamo messo il numero delle gare disputate). Dopo i peggiori terzini, ecco i peggiori centrocampisti., nel Genoa, dopo l’esperienza turca nel Fenerbahce. Zajc non ha ancora ritrovato il suo eccellente rendimento dei tempi dell’Empoli. Il podio dei centrocampisti con i voti più bassi è composto dal crotonesee, a pari merito, da un altro crotonese,, insieme allo juventino, ai margini della squadra di Pirlo. Fra i primi dieci appaiono: nessuno dei due è riuscito a inserirsi nel calcio di Conte.Zajc (Genoa, 9) 5,39Zanellato (Crotone, 6) 5,4Bernardeschi (Juventus, 9) 5,42Petriccione (Crotone, 8)Diawara (Roma, 5) 5,5Eriksen (Inter, 8)Radovanovic (Genoa, 11) 5,56Meité (Torino, 14) 5,58Deiola (Spezia, 8)Perisic (Inter, 13)Rabiot (Juventus, 11) 5,59Cataldi (Lazio, 9) 5,6Eduardo da Silva (Crotone, 6)Sohm (Parma, 9) 5,63Lerager (Genoa, 11) 5,64Fares (Lazio, 7)Grassi (Parma, 8)Pulgar (Fiorentina, 10)Borja Valero (Fiorentina, 8) 5,67Cigarini (Crotone, 6)Leris (Sampdoria, 9)Cyprien (Parma, 7)Benali (Crotone, 5) 5,7Parolo (Lazio, 9) 5,71Badelj (Genoa, 10) 5,72Pobega (Spezia, 9)Marusic (Lazio, 13) 5,73Rincon (Torino, 13)Bartolomei (Spezia, 6) 5,75Linetty (Torino, 14)Castillejo (Milan, 10) 5,78Cristante (Roma, 11)Pasalic (Atalanta, 8) 5,79Ramirez (Sampdoria, 13)Bonaventura (Fiorentina, 13) 5,82Ionita (Benevento)Oliva (Cagliari, 7) 5,83Verdi (Torino, 10)Lucas Leiva (Lazio, 10) 5,85Fabian Ruiz (Napoli, 11)Escalante (Lazio, 9) 5,86Akpa Akpro (Lazio, 12)Hernani (Parma, 12)Barak (Verona, 8) 5,88Cuadrado (Juventus, 13)Kurtic (Parma, 12)Maggiore (Spezia, 9)Walace (Udinese, 5)Marin (Cagliari, 14) 5,89Bentancur (Juventus, 12) 5,9Gojak (Torino, 5)Svanberg (Bologna, 12) 5,91Brugman (Parma, 9) 5,92Pessina (Atalanta, 7)Adrien Silva (Sampdoria, 8) 5,93Pereira (Lazio, 10) 5,94Bakayoko (Napoli, 8)Bourabia (Sassuolo, 9)Estevez Nahuel (Spezia, 9)Ramsey (Juventus, 8)Gagliardini (Inter, 10)Dominguez (Bologna, 11) 5,95Brozovic (Inter, 12) 5,96Lazzari (Lazio, 12)Ekdal (Sampdoria, 14)Tameze (Verona, 14)