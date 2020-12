1° Kjaer (Milan, 9) 6,67

. Noi lo facciamo attraverso la media-voto delle pagelle degli inviati di. Li abbiamo divisi per ruoli e abbiamo preso in considerazione chi ha almeno 5 presenze. Fra parentesi, accanto alla squadra di appartenenza abbiamo messo il numero delle gare disputate.. Il rendimento del suo ritorno in Italia è sorprendente, dal post-lockdown ad oggi ha sbagliato pochissime partite ed è diventato il leader della difesa della capolista. Alle sue spalleche ha perso qualche decimo di punto con la disastrosa prestazione sua e di tutta la Juve contro la Fiorentina. Il podio è chiuso da una sorpresa,, difensore del Benevento di Pippo Inzaghi. E a proposito del Benevento, va sottolineato che tutta la sua linea difensiva va dal 6 in su. Il gruppetto delle prime 5 posizioni è chiuso da(in ripresa dopo la stagione scorsa),(diventato subito un riferimento per Gasperini) e(la cui assenza sta pesando sulla difesa juventina). Fra le migliori sorprese della stagione troviamo i due veronesi, il doriano, il milanista Gabbia e il centrale dello Spezia