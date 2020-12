Siamo allae si può già tracciare un bilancio sul rendimento dei giocatori in. Noi lo facciamo attraverso la media-voto delle pagelle degli inviati di. Li abbiamo divisi per ruoli e abbiamo preso in considerazione. Fra parentesi, accanto alla squadra di appartenenza abbiamo messo il numero delle gare disputate.Nell’Udinese gioca ovunque, ha una straordinaria qualità che mischia alla quantità, è l’animadei friulani ed è un giocatore da grande squadra., appena 7 presenze per una serie di infortuni, e la sua prolungata assenza ha reso meno qualitativo il gioco di Conte. Sensi è seguito a un centesimo di distacco da un altro interista,Al quinto posto, un po’ a sorpresa,Fra i primi 10 centrocampisti. Ottimo (e giusto) il sesto posto di Zaccagni.De Paul (Udinese, 13) 6,69Kessie (Milan, 13) 6,62Sensi (Inter, 7) 6,58Barella (Inter, 14) 6,57Hetemaj (Benevento, 10) 6,5Zaccagni (Verona, 13) 6,46McKennie (Juventus, 10) 6,44Freuler (Atalanta, 10) 6,4Veretout (Roma, 12) 6,33Zielinski (Napoli, 10) 6,3Rovella (Genoa, 7) 6,29Veloso (Verona, 9) 6,28Vidal (Inter, 11) 6,27Nandez (Cagliari, 11)Verre (Sampdoria, 12) 6,25Lo. Pellegrini (Roma, 14)Villar (Roma, 10) 6,21Demme (Napoli, 7)Brahim Diaz (Milan, 10) 6,2Saelemaekers (Milan, 13) 6,19Traoré (Sassuolo, 11)Pereyra (Udinese, 11) 6,18Molina (Crotone, 11)Miranchuk (Atalanta, 5) 6,17Malinovskyi (Atalanta, 11) 6,15Candreva (Sampdoria, 11)Soriano (Bologna, 14) 6,14Medel (Bologna, 8)Rog (Cagliari, 13) 6,13Thorsby (Sampdoria, 13) 6,12Lopez Maxime (Sassuolo, 9) 6,11Agudelo (Spezia, 11)Castrovilli (Fiorentina, 14)Djuricic (Sassuolo, 11) 6,1Milinkovic (Lazio, 11) 6,09Kucka (Parma, 11)De Roon (Atalanta, 11)Amrabat (Fiorentina, 12) 6,08Jankto (Sampdoria, 13)Behrami (Genoa, 9) 6,07Bennacer (Milan, 8) 6,06Kulusevski (Juventus, 12)Dabo (Benevento, 11)Vulic (Crotone, 12) 6,05Tonali (Milan, 10)Lukic (Torino, 11)Schouten (Bologna, 12) 6,04Luis Alberto (Lazio, 12)Damsgaard (Sampdoria, 13)Tello (Benevento, 5) 6Sturaro (Genoa, 6)Schiattarella (Benevento, 12)Obiang (Sassuolo, 11)Locatelli (Sassuolo, 12)Lobotka (Napoli, 7)Krunic (Milan, 10)Brunetta (Parma, 5)Ilic (Verona, 7)Elmas (Napoli, 9)Caligara (Cagliari, 7)Arthur (Juventus, 7)Arslan (Udinese, 10)