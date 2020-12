Strakosha (Lazio, 5) 5,3 Sirigu (Torino, 12) 5,54 Handanovic (Inter, 14) 5,92 Meret (Napoli, 6) 5,92 Musso (Udinese, 11) 5,95

Noi lo facciamo attraverso la media-voto delle pagelle degli inviati di. Li abbiamo divisi per ruoli e abbiamo preso in considerazione chi ha almeno 5 presenze (acanto alla squadra di appartenenza abbiamo messo il numero delle gare disputate).Rispetto alla stagione scorsa, si è abbassato il rendimento di, tantoché ora Simone Inzaghi gli preferisce. Il laziale, che ha giocato 5 partite, ha la media-voto peggiore del suo ruolo. Lo segue da vicino il vice di Donnarumma in Nazionale,, che sta vivendo una stagione tribolata insieme al Torino, probabilmente la peggiore della sua carriera. Non entusiasma il giovane: anche in questo caso Gattuso punta di più sul più esperto e tecnico (con i piedi) Ospina. Meret ha la stessa media-voto diprecipitato sotto la sufficienza solo per la papera di Verona.