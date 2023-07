Con l'inizio di luglio è ufficialmente iniziata la stagione 2023-24. Il 30 giugno sono terminati i contratti dei giocatori in scadenza e adesso già si pensa alla prossima annata: chi sono invece i giocatori della Serie A con il contratto in scadenza a giugno 2024?



Sergej Milinkovic-Savic

Adrien Rabiot

Hakan Calhanoglu

Piotr Zielinski

Sofyan Amrabat (ha un'opzione automatica per prolungare fino al 2025)

Hirving Lozano

Alex Meret (ha un clausola attivabile dal Napoli per prolungare fino al 2025)

Nicolas Dominguez

Carlos Augusto



Oltre a questi dieci giocatori, sono numerosi i calciatori di Serie A che al momento hanno solamente un anno di contratto: Leonardo Spinazzola, Becao, Felipe Anderson, Singo, Orsolini e Olivier Giroud.