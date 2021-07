L'allarme Covid continua a spaventare il calcio italiano (e non solo). In Inghilterra hanno deciso di non far giocare chi non si vaccina. Senza discussioni. E' questa la regola imposta dalla Football Association che ha fissato il 1° ottobre come data limite. In Italia c'è grande tensione sulla questione:. Il presidente dell'Empoli Corsi ha deciso di interrompere il ritiro lasciando i calciatori ognuno nella propria abitazione per limitare i contatti, non è detto che il Covid possa essere stato diffuso da chi non si vuole vaccinare ma la preoccupazione per la stagione che sta per iniziare aumenta sempre di più.- Chi si augura che anche in Italia possa essere adottato il modello inglese è, ex responsabile sanitario della Nazionale e oggi presidente della Lamica, la Libera associazione dei medici italiani del calcio: "Noi proponiamo il green pass per gli agonisti, perché permetterebbe di circoscrivere quanto sta succedendo in cluster tipo Spezia e Empoli,- Dopo aver dato l'esempio a maggio facendo vaccinare i giocatori in procinto di aggregarsi alla Nazionale e concordato un nuovo protocollo anti-Covid approvato dal comitato tecnico scientifico e in vigore dal 1° luglio,; per i "soggetti vaccinati" e per i "soggetti guariti" da non più di sei mesi questi stessi test sono facoltativi. La federazione italiana ha una legislazione diversa da quella inglese, ritiene di non poter andare oltre e l'eventuale obbligo del green pass deve passare per altre vie.- Una situazione complicata, nella quale i vari club si stanno iniziando a muovere per far vaccinare giocatori e membri dello staff. Ieri lalo ha fatto dal ritiro di Auronzo di Cadore dopo un contatto tra il presidente Lotito e il presidente della Regione Veneto Zaia. Nessun contrario: "Tra di noi non ci sono no-vax" ha detto Marusic. Ilè pronto a vaccinare tutti i giocatori della rosa, Primavera compresa, con qualche giocatore - Theo Hernandez, per esempio - che si è già mosso per conto suo.ha un paio di casi in sospeso,tre no-vax come ha ammesso anche il direttore generale Marino. Scenario sempre più complesso nel quale la Lega si è già mossa per venire incontro ai vari club. L'allarme c'è in tutti gli sport, ma in NFL (football americano) hanno trovato la soluzione: se una partita salta per colpa di giocatori non vaccinati, la squadra perde a tavolino e i giocatori non ricevono lo stipendio.