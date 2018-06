L'Associazione Italiana Arbitri ha comunicato l'organico dei direttori di gara per la prossima stagione di Serie A. Dalla B vengono promossi Chiffi di Padova e La Penna di Roma 1, quest'ultimo protagonista della caotica finale play-off tra Frosinone e Palermo che ha sollevato le proteste dei siciliani per un rigore prima concesso e poi tolto tra mille incertezze e per il finale di partita, con le ripetute perdite di tempo dei ciociari e l'invasione di campo che lo ha costretto a emettere in anticipo il triplice fischio.



Fanno spazio agli ultimi arrivati Damato e Tagliavento, per raggiunti limiti di età, e Gavillucci con motivazioni tecniche.



Ecco l'elenco completo:



ABISSO, BANTI, CALVARESE, CHIFFI, DI BELLO, DOVERI, FABBRI, GIACOMELLI, GUIDA, IRRATI, LA PENNA, MANGANIELLO, MARESCA, MARIANI, MASSA, MAZZOLENI, ORSATO, PAIRETTO, PASQUA, ROCCHI, VALERI.