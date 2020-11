: Franco per Crotone-Atalanta, Guarro per Inter-Parma, De Cupertinis per Bologna-Cagliari, Santarossa e Longo per Udinese-Milan, Salis e Balice per Spezia-Juventus, Piva per Torino-Lazio, Annunziata per Napoli-Sassuolo, Balzani per Roma-Fiorentina, Montaldo per Sampdoria-Genoa e Righelli per Verona-Benevento.Sta diventando un habituè di questa rubrica. La Fiorentina continua a prendere gol, ma il suo portiere è sempre fra i migliori in campo. Contro la Roma, tre parate di livello con due gol salvati.Vent’anni, è una delle piacevoli novità di questo inizio di stagione.Il Sassuolo cambia modulo, a Napoli difende a tre, ma il difensore romeno resta una certezza.Abbastanza sicuro in difesa, contro la Juve va vicino al gol.Incontenibile anche contro la Fiorentina. Segna la prima rete e si conferma il miglior terzino di fascia sinistra di questo inizio di campionato.Gol fantastico nel derby. Sotto la gestione di Ranieri è in continua crescita. E infatti questa è la sua seconda presenza consecutiva fra i top11.L’uomo dell’equilibrio della squadra di Gasperini. A Crotone prestazione esemplare.Doppietta e prestazione di lusso contro il Benevento. E’ un centrocampista di ottima tecnica, questa può essere la sua stagione.Mette a soqquadro la difesa interista. Doppietta da applausi a San Siro.Gol e assist, se continua così non smette più di giocare a calcio.Torna e segna, alla sua maniera, prendendo la scena da primo attore.Cambia modulo, mette la difesa a tre e sbanca il San Paolo con una partita stupenda. Gli mancano Djuricic, Berardi e Caputo, ma nessuno se ne accorge.Dopo la sesta giornata, riportiamo i migliori tre giocatori (con almeno 3 presenze con voto) di ogni ruolo. Portieri: Dragowski(Fiorentina) 6,58, Szczesny (Juventus) 6,5, Mirante (Roma) 6,42. Difensori: Kjaer (Milan) 6,58, Bastoni (Inter) 6,5, Chabot (Spezia) 6,4.Terzini: Spinazzola (Roma) 6,75, Hakimi (Inter) 6,7, Calabria (Milan) 6,5. Centrocampisti: Veretout (Roma) 6,7, Kessie (Milan) 6,67, Barella (Inter) e Castrovilli (Fiorentina) 6,58. Attaccanti: Ibrahimovic (Milan) 7,83, Sanchez (Inter) 7,50, Ronaldo (Juventus) 7,33. Allenatori: De Zerbi (Sassuolo) 6,92, Gattuso (Napoli) 6,9, Pioli (Milan) 6,83.