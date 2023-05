Dopo le grandi notti europee, con la qualificazione di tre squadre italiane alle finali di Champions, Europa e Conference League, nel weekend torna il campionato con la terzultima giornata. In palio, punti che possono essere decisivi sia per le posizioni Champions che restano da assegnare che in chiave salvezza. Il big match si gioca senza dubbio al Maradona, domenica alle 18, con il Napoli già campione d'Italia che ospita l'Inter reduce dalla grande notte di San Siro. I nerazzurri, almeno per qualche giorno e in attesa anche della finale di Coppa Italia, dovranno concentrarsi sul campionato e, in questo senso, le quote Snai sono dalla parte di Inzaghi, favorito a 2,60 contro il segno «1» a 2,75. Nelle previsioni, non ci si sbilancia su Under (1,85) o Over (1,87), mentre è più larga la forbice tra Goal (1,65) e No Goal (2,10). L'Inter è in corsa per un posto tra le prime quattro insieme a tante altre squadre: tra queste, anche il Milan, che sabato sera a San Siro contro la Sampdoria deve reagire all'eliminazione dalla Champions. L'occasione è ghiotta, anche perché i blucerchiati sono già retrocessi in Serie B: Pioli ok a 1,19, con il pareggio a 7,00 e il successo blucerchiato addirittura a 15. Domenica sera, invece, tocca alla Lazio di Sarri cercare i punti per blindare la qualificazione alla coppa più prestigiosa: a Udine, i biancocelesti partono in pole a 2,00 contro un'avversaria senza obiettivi. Pareggio a 3,50, «1» a 3,70. A chiudere la 36a giornata saranno Roma e Juventus, reduci da risultati contrastanti nel giovedì di Europa League. I giallorossi, che la finale l'hanno conquistata, ospitano all'Olimpico una Salernitana praticamente salva: la vittoria della squadra di Mourinho paga 1,50, quota bassa rispetto al pareggio a 4,25 e al colpo granata a 7,25. La Juventus, reduce invece dall'eliminazione per mano del Siviglia, va a Empoli con la voglia di riscatto. Segno «2» a 1,67, con «1» e «X» che salgono rispettivamente a 5,00 e 3,85. Weekend importantissimo anche in coda. Se la Cremonese (a 2,90 la vittoria col Bologna) e il Verona va a caccia dell'impresa in casa dell'Atalanta (5,75, contro l'«1» di Gasperini a 1,55) si aggrappa alle residue speranze di restare in Serie A, lo scontro diretto tra Lecce e Spezia può essere determinante. Baroni, al Via del Mare, parte avanti: successo salentino a 2,20, con il pareggio a 3,15 e il colpo della squadra di Semplici a 3,50.