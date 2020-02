Tre gol e tre punti per il Bologna di Mihajlovic, che vince 3-2 a Roma nell'anticipo della 23esima giornata di campionato in Serie A. Orsolini apre le danze e, dopo l'autogol di Denswil, si scatena Barrow, autore di una doppietta. I giallorossi accorciano le distanze con Mkhitaryan e chiudono la gara in dieci uomini per l'espulsione di Cristante.