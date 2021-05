L’incontro chiave con il presidente Zhang è in arrivo, ma intanto dai bookmaker trapela ottimismo. Antonio Conte viene confermato all’Inter nelle valutazioni dei betting analyst, con i bookies che offrono a 1,40 il nuovo capitolo con l’allenatore salentino. Lontane per il momento le possibili alternative, a partire da Massimiliano Allegri (a 6,00), Gennaro Gattuso e Simone Inzaghi (entrambi a 12,00). Proprio il tecnico calabrese, fresco di addio al Napoli, incombe su quello della Lazio: Gattuso si gioca ora a 2,25 nelle scommesse sull’allenatore biancoceleste nella prossima stagione, alla pari con Inzaghi, il cui rinnovo sembra sempre più lontano. Il terzo incomodo è in questo caso Sinisa Mihajlovic (6,00), seguito da Luca Gotti e Ivan Juric a 9,00. Testa a testa sul filo anche in casa Juventus, dove la qualificazione in Champions potrebbe non bastare a Pirlo: la sua conferma, riferisce Agipronews, si gioca a 2,25, di un soffio avanti su Massimiliano Allegri (2,50). Perde invece terreno Zinedine Zidane, a 5,00 subito dietro Inzaghi (4,50) Tra le new entry della prossima stagione gli occhi sono però puntati sul Napoli, ora ufficialmente in cerca del nuovo allenatore: il nome in prima fila è Luciano Spalletti, a 2,00. In questo caso Allegri insegue a 5,00, ma in lista resiste anche il Sarri-bis, a 7 volte la posta.