. Il nostro campionato - si diceva - erarispetto non solo alla, anche a quello di altri. Invece di un gioco, anche un po’, ma in sostanza coraggioso al servizio delle invenzioni e dei tiri in porta, noi si preferiva la fase difensiva. E giù le critiche: siamo troppo tattici, troppo difensivisti, sempre “tutti dietro e contropiede.”E, d’altra parte,, non esprimevamo, forse, quel calcio astuto e passivo cui ci condannava la nostra natura “femminea” (secondo, appunto, una nota formula del grande giornalista meneghino). Condannati da una complessione fisica meno felice di quella dei nordici, meno avvezzi alla sublime tecnica brasiliana,, come Ulisse col Ciclope. Queste stimmate, alla fine, non si cancellano. Tutt’al più si celano sotto improvvisate coltri contemporanee. Arrivanoe il grande, undinamico e giovane, ma quando c’ètutti indietro. Non è un caso che il brillantissimo, ieri abbia vinto il derby col contropiede e che, allo stesso modo, abbia conquistato l’ultimo scudetto, per non parlare di, anche se le etichette sono un modo comodo per definire gli allenatori. Però quando ilne prende 6 dagli attuali campioni d’Italia tutti a dire:Il clean sheet (a noi piace di più: “a reti inviolate”) che va tanto di moda in questo periodo è figlio di questo atavico sentimento.. Lo dice Italiano, lo ripetono ad ogni domenica gli allenatori vincenti,non ha nemmeno bisogno di dirlo.Sì, però resta sempre un po’ di amaro in bocca, perché da noi il risultato perfetto non sarà il breriano 0 a 0 frutto di distillatissimi equilibri tattici senza errori, ma ancor oggi è l’ 1 a 0. Insomma, al fondo c’è sempre quel “primo non prenderle”, “quel vince chi incassa meno goal” eQuello dove non c’è scritto nulla o il minimo indispensabile.