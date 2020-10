La terza giornata della Serie A 2020/21 si è chiusa con il. Sono esauriti ormai gli aggettivi per i bergamaschi che, protagonisti dell’ennesima vittoria roboante, hanno rifilato cinque gol al Cagliari e registrato uno standard di Efficienza Fisica superiore al 93%. Tanti elogi anche per il Milan che, orfano di Ibra, ha liquidato la pratica Spezia con la doppietta di Rafael Leão e la rete di. L’ex Real Madrid, contro i liguri, è stato il giocatore più incisivo, con un Impact Factor del 17%, cui si aggiungono un indice di efficienza tecnica del 96% e tanta sostanza.grazie alle sue scorribande sull’out di sinistra. Nonostante il francese abbia già dato ampie dimostrazioni del suo repertorio, ha ancora margini di miglioramento negli aspetti tattici (K-Movement 93%), dove deve migliorare per riuscire a stabilirsi definitivamente nell’elite europea del ruolo.. Ai due nazionali, si aggiunge il terzo neroverde entrato nelle grazie di Mancini, Francesco Caputo, che va a formare un trio con un’efficienza tecnica che oscilla tra il 93% e il 95%. Ma il merito degli ottimi risultati ottenuti dalla squadra di De Zerbi va al collettivo, con addiritturacontro i calabresi, a riprova della volontà precisa di produrre buon calcio in ogni occasione. Dinanzi a tanta qualità ha potuto ben poco il Crotone, dove si segnala il 95% di Efficienza Fisica di Messias, tra i più alti di giornata.L’Efficienza Fisica è un tema che ci porta soprattutto al match tra Lazio e Inter, con. Nella gara dell’Olimpico è salito in cattedra Arturo Vidal, che ha preso in mano il gioco con un Impact Factor del 13%. Nonostante sia stato utile, come sempre, in fase di interdizione,. L’ex Barcellona ha giocato una partita di qualità e tenacia, ma anche di grossa intelligenza tattica, come si evince dagli ottimi valori in K-Solution (95%) e K-Movement (97%). Il tutto senza rinunciare ad un’altra delle sue doti principali, il pressing, il più alto del weekend (98%), con l’intento di recuperare e smistare subito il pallone, come testimonia il K-Pass fatto registrare del 96%.