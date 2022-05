Dopo la vittoria ottenuta nel finale contro la Fiorentina, al Milan servono sette punti nelle ultime tre partite per riportare a casa lo scudetto dopo l’ultimo vinto con in panchina Massimiliano Allegri ben undici anni fa. Il primo ostacolo verso il sogno si chiama Verona, avversaria che ai tifosi rossoneri ricorda le due debacle del 1973 e 1990, costate poi il titolo. Mister Pioli sa che questa è un’occasione da non perdere e anche le quote premiano i rossoneri, offerti a 1,77 contro il 4,55 degli uomini di Tudor, a caccia del record di punti ottenuti in massima serie. Si gioca invece a 4,04 il segno «X». Milan e Verona sono, con 61 gol fatti, a pari merito al quarto posto tra i migliori attacchi del campionato: uno dei motivi che fa prevalere l’Over 2.5 proposto a 1,72, rispetto all’Under 2.5 fissato a 2,12. Per il risultato esatto lo 0-2 in favore del Milan come nel precedente del “Bentegodi” della scorsa stagione vale 9,40, sale a 14,75 un pari 2-2 mentre il 3-0 come nell’ultima vittoria dei padroni di casa del 2017 è dato a 66 volte la posta. Per quanto riguarda i marcatori, Pioli spera di ritrovare la vena realizzativa di Zlatan Ibrahimovic, fermo al gol siglato gennaio, sempre in Veneto, in casa del Venezia. Il ritorno al gol dello svedese si gioca su olybet.it a 2,50 mentre un nuovo gol in apertura di Gianluca Caprari, come nel match di andata, si trova in quota a 8.40.