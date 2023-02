Dopo la parentesi europea, torna la Serie A con il Milan che, rinfrancato proprio dall’importante vittoria in Champions con il Tottenham, affronta il Monza per dare seguito ai 3 punti ottenuti con il Torino nella scorsa di campionato e restare così in scia Champions. Per gli esperti Sisal, i rossoneri sono i favoriti del match, con il successo a 2,10, si sale a 3,70 per la vittoria dei padroni di casa, il pareggio è a 3,30. Dopo l’ 1-0 contro il Torino, il Milan potrebbe registrare due clean sheet di fila in campionato per la prima volta dallo scorso agosto, un’ipotesi a 3,50. Tra i rossoneri, Giroud è il primo indiziato al gol, a 2,75, ma occhio a Ibrahimovic che scalda i motori per il suo rientro in campo. Lo svedese potrebbe entrare a gara in corso e la sua rete, in quello che sarebbe il suo debutto stagionale, è a 2,75. Nelle fila dei brianzoli spicca invece Petagna, autore di un gol (alla Sampdoria) e un assist (al Bologna) nelle ultime due partite: la sua firma nel match è a 4,00. L’Inter deve difendere il secondo posto e, dopo il pareggio con la Sampdoria, ha l’occasione per tornare alla vittoria nel match interno con l’Udinese. I nerazzurri sono ampiamenti avanti, a 1,50, il blitz friulano a San Siro vale 6,50 mentre il pareggio si gioca a 4,25. Inzaghi dovrà inevitabilmente tenere contro anche della delicata sfida di Champions con il Porto, ecco perché dovremmo assistere a una staffetta tra Lukaku e Lautaro Martinez, entrambi in gol a 2,00. L’Udinese è la formazione che ha recuperato più punti da situazione di svantaggio in questa stagione, occhio dunque all’ipotesi Ribaltone, proposta a 7,00. In chiave Champions, occhi puntati sulle gare di Atalanta, Lazio e Roma. La Dea ospita il Lecce e cerca la rivincita dopo la sconfitta subita per 2 a 1 nel match di andata. Stavolta la sfida non sembra riservare sorprese, con i nerazzurri avanti a 1,50, il secondo successo dei giallorossi vale 6,50, il pareggio è a 4,50. La Lazio, con 2 pareggi e 1 sconfitta nelle ultime 3 di campionato, è rimasta indietro nella lotta per il quarto posto ma, all’Arechi contro la Salernitana, i biancocelesti partono favoriti a 1,70, la vittoria dei campani è a 5,00, il pareggio a 3,75. La Roma ospita l’Hellas Verona, squadra con cui in Serie A è imbattuta da 25 partite interne: la scia positiva è destinata a proseguire, i giallorossi infatti comandano a 1,62 contro il 5,75 per il successo dei gialloblù e il 3,75 per il segno X.