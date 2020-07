Da un lato, una delle squadre più in forma della Serie A, reduce da quattro vittorie consecutive e a caccia del settimo posto che significherebbe preliminari di Europa League; dall'altro, la capolista, a cui manca davvero pochissimo per festeggiare il nono scudetto consecutivo. Sassuolo-Juventus, in scena mercoledì sera al Mapei Stadium, è il big match della giornata numero 33. L’impresa per i neroverdi appare molto ardua, anche a giudicare dai numeri: in 13 confronti di Serie A solo una volta il Sassuolo ha piegato i bianconeri che, dal canto loro, si sono imposti in dieci occasioni. Anche in queste cifre, le quote di Stanleybet.it vedono nettamente favoriti Cristiano Ronaldo e compagni dati vincenti a 1,58 contro il 5,25 dei padroni di casa. Il pareggio, risultato uscito all’andata, è in lavagna a 4,20. La quota dell’Over 2.5, 1,50, è nettamente più bassa di quella dell’Under, 2,40. Il 3-1 in favore dei bianconeri, uscito già due volte al Mapei Stadium, è in lavagna a 10,75 mentre l’1-0 per i padroni di casa pagherebbe 18 volte la posta. Cristiano Ronaldo è il pericolo numero uno: finora al Sassuolo, quattro gol in tre confronti, ha sempre segnato. La doppietta del fenomeno portoghese è data a 3,00 mentre il gol numero 17 in Serie A di Francesco Caputo, bomber neroverde, è in quota a 3,75.