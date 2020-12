Da oltre quattro anni è un avversario "off limits", e anche stavolta la strada del Sassuolo contro il Milan parte in salita secondo i betting analyst. Nel confronto tra le due sorprese di inizio stagione i bookmaker puntano ancora sui rossoneri, con il freno a mano tirato negli ultimi due turni ma ancora forti di una lunghissima imbattibilità in campionato. Sul tabellone Pioli e i suoi partono dunque a 1,95 al Mapei Stadium, contro il 3,60 di De Zerbi che però avrà dalla sua parte il ritorno dopo oltre un mese di Ciccio Caputo. Il segno «X» - sarebbe il terzo consecutivo per il Milan e il secondo per gli emiliani - pagherebbe invece 4 volte la posta. Il ritorno dei bomber neroverdi e la possibilità di rivedere Ibrahimovic in panchina portano in primo piano l'Over: una partita da almeno tre reti complessive vola a 1,57, per l'Under si sale invece a 2,38. L'ultimo confronto al Mapei Stadium, lo scorso luglio, si è chiuso 2-1 per i rossoneri: lo stesso punteggio stavolta pagherebbe 8,50, mentre il 2-0 per il Sassuolo, risultato dell'ultima vittoria emiliana nel 2016, vale 19,00.