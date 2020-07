Una, la Roma, a caccia della terza vittoria consecutiva; l’altra, il Verona, all'inseguimento di quel settimo posto che significherebbe preliminari di Europa League. Non mancano le motivazioni nel match di domani sera all'Olimpico, con gli ospiti che in più vogliono abbattere un vero e proprio tabù: in Serie A non battono i giallorossi all’Olimpico da ben 47 anni, quando Emiliano Mascetti piegò la Roma allora allenata dal Mago Helenio Herrera. La cabala, e i numeri favorevoli ai capitolini, che hanno centrato 29 successi contro i soli 9 del Verona, fanno sì che i betting analyst vedano i ragazzi di Fonseca nettamente favoriti con una quota di 1,64 rispetto al 5,20 con cui sono accreditati gli ospiti. Viste le difese non ermetiche, l’Over, 1,58, è decisamente più probabile dell’Under, 2,38, così come la quota di 1,60 de Goal (entrambe le squadre a segno), si fa preferire al No Goal, in lavagna a 2,28. Il 3-1 è un risultato uscito spesso nelle gare tra Roma e Verona: un esito del genere, in favore dei giallorossi, pagherebbe 11 volte la posta. Lo 0-1 per gli ospiti, al contrario, si gioca a 16 mentre l’1-1 uscito ben nove volte nella sfida, secondo i quotisti, è dato a 7,50.