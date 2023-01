La vittoria ottenuta in casa contro il Lecce ha permesso al Verona di chiudere in modo positivo il girone di andata portando a casa la seconda vittoria su quattro sfide del 2023. Un successo che permette ai gialloblu di continuare a sperare nella salvezza tanto che ora l’incubo retrocessione è offerto a 1,50 dai betting analyst. Sempre più giù invece la Cremonese, nonostante il punto ottenuto alla prima in campionato di Ballardini a Bologna, vista in Serie B tra 1,05 e 1,20 mentre oscilla tra 1,16 e 1,36 un piazzamento tra le ultime tre della Sampdoria, peggior attacco del campionato con solo 8 reti in 19 uscite. Si fa più complessa la posizione della Salernitana, senza vittorie da sette gare: la retrocessione dei campani si gioca a 3,50 quota che sale a 4 per un ritorno in Serie B dello Spezia a più 6 dal Verona terzultimo.