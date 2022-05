Ciro Immobile non si ferma. Il capitano laziale è andato a segno anche nella trasferta in casa dello Spezia, siglando l’ottavo gol in altrettante uscite che gli permette di allungare sul diretto rivale per il titolo di capocannoniere della Serie A Dusan Vlahovic, a secco in casa contro il Venezia e capace di andare a segno solo tre volte nello stesso numero di partite. Come riporta a gipronews le quattro reti di vantaggio a tre giornate dalla fine, secondo i betting analyst, permettono al centravanti azzurro di blindare il quarto titolo personale di miglior goleador della Serie A, in quota a 1,05, contro il 10 dell’attaccante della Juventus, chiamato ad una vera propria impresa per scalzare Immobile dal trono dei bomber.