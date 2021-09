Ciro Immobile punta il quarto titolo di capocannoniere dopo l'addio di Cristiano Ronaldo. L'attaccante della Lazio, già a quota 5 in gol in 4 partite, può vantare i favori del pronostico tanto che per i betting analyst il successo nella classifica marcatori vale 3 volte la posta giocata. Si tratterebbe del secondo successo in 3 anni per Immobile che nel 2019/2020 arrivò a 36 sigilli in un singolo campionato. La lotta, comunque, rimane aperta e comprende in maniera particolare Dusan Vlahovic con il giovane talento della Fiorentina che si gioca a 6. Poco più distante ecco Lautaro Martinez, voglioso di prendersi l'Inter sulle spalle, non facendo rimpiangere Romelu Lukaku: il 'Toro' è offerto a 7,50. Infine c'è qualche residua chance anche per Victor Osimhen del Napoli e Duvan Zapata dell'Atalanta, entrambi a 12. Dzeko e Joao Pedro sono più staccati a quota 16 mentre il primo degli juventini, Paulo Dybala, è offerto addirittura in quota 25.