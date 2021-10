Con la rete su rigore segnata contro l’Inter Ciro Immobile mantiene la vetta nella classifica capocannonieri con 7 reti. Proprio il capitano laziale, secondo i betting analyst, è il favorito per salire sul trono del re dei bomber a fine stagione, con il quarto titolo personale in quota a 3,25. Vale invece 5,50 volte la posta, come riporta Agipronews, il primo acuto di Victor Osimhen, match-winner nella vittoria del Napoli contro il Torino e giunto a cinque gol in campionato. Stesso bottino del bomber interista Lautaro Martinez, a secco contro la Lazio e proposto ora a 6,50. Si gioca a 7,50 Edin Dzeko, secondo in classifica a sei reti, stessa quota di Duvan Zapata, a segno a Empoli per il centesimo gol in Serie A e Dusan Vlahovic.