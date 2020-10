Ecco perché dopo gli annunci di Gabriele Gravina sul rischio collasso del sistema, Andrea Agnelli scende in campo e lo affianca nella sfida di una revisione degli stipendi dei calciatori a livello europeo, in conseguenza dell’emergenza attuale dovuta alla pandemia. Angelli è convinto che la risposta del calcio debba essere europea e non demandata alle singole Federazioni, anche per evitare che qualcuno possa approfittarne scorrettamente.