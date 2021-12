Dopo la sofferenza dell’anno scorso il Cagliari si ritrova a vivere ancora una stagione travagliata. L’arrivo di Walter Mazzarri non è stato sufficiente a tirare fuori i sardi dalla lotta per la salvezza, distante ora 5 punti. Secondo gli analisti, infatti, la permanenza in Serie A è a rischio con la retrocessione che vale 1,65 volte la posta. Anche per Genoa e Spezia la situazione non è delle migliori. I rossoblù non hanno cambiato marcia con l’arrivo di Shevchenko in panchina e sperano nel mercato invernale, mentre lo Spezia vuole ripartire dall’insperato successo ottenuto nell’ultima del 2021 in casa del Napoli. La retrocessione di entrambe le liguri si gioca su olybet.it a 1,70. Sale la quota del Venezia, proposta a 2,10, con i veneti a caccia di una vittoria che manca ormai dal successo esterno del 21 novembre contro il Bologna.