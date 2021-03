Si accendono le luci a San Siro per il Monday Night di Serie A che metterà di fronte le due formazioni più in forma del campionato: l’Inter, alla ricerca dell’ottavo successo consecutivo, e l’Atalanta, che ha una striscia aperta di quattro vittorie. Gli specialisti, si legge in una nota, vedono i padroni di casa favoriti a 2,10 rispetto al 3,40 dei bergamaschi con il pareggio, uscito in quattro degli ultimi sei confronti diretti, dato a 3,60. Stasera si affrontano i primi due attacchi del torneo: così l’Over, a 1,62, appare assai più probabile rispetto all’Under, in quota a 2,20. Gli osservati speciali delle due difese saranno, neanche a dirlo, Lukaku e Muriel. Il belga sogna l’aggancio a Cristiano Ronaldo in testa alla classifica dei marcatori: così, secondo i quotisti, la doppietta del numero 9 dell’Inter, mai a segno contro i nerazzurri di Gasperini, si gioca a 6,25. Il gol del colombiano dell’Atalanta invece, già 15 volte a segno in campionato, è data a 3,25. Attenzione però anche a Lautaro Martinez. Il “Toro”, infatti, ha segnato in due delle ultime tre gare ai cugini bergamaschi: così la combo vittoria Inter più rete del numero 10 nerazzurro è in quota a 3,70.