Dopo la rimonta nel finale a Parma, l'Inter torna a San Siro per la 29esima giornata: alle 19.30, i nerazzurri ospitano il Brescia, alla disperata ricerca di punti. Conte deve provare a tenere il passo di Juve e Lazio, che ieri hanno superato Genoa e Torino. Diego Lopez, dalla sua, è reduce da due pareggi consecutivi, ma la zona salvezza dista ben 7 punti. Conte ritrova Brozovic, ma il croato va in panchina: a centrocampo c'è Borja Valero insieme a Gagliardini e Barella, con Moses che prende il posto di Candreva sulla fascia. Fuori Lukaku ed Eriksen, gioca Sanchez al fianco di Lautaro.



STATISTICHE E PRECEDENTI - Turno di riposo, dunque, per Romelu Lukaku, in gol in entrambe le gare casalinghe dalla ripresa post-lockdown. Sono 46 i precedenti tra le due squadre in Serie A: 25 successi nerazzurri, 16 pareggi e 4 vittorie degli ospiti. Nelle 22 gare giocate a San Siro, invece, l'Inter ha vinto 16 volte, pareggiando 5 gare e perdendone una sola. L'ultimo ko contro le Rondinelle risale al febbraio 2004: da lì in poi, sette successi e tre pareggi.



LE FORMAZIONI UFFICIALI:



Inter: Handanovic; D'Ambrosio, De Vrij, Bastoni; Moses, Barella, Borja Valero, Gagliardini, Young; Sanchez, Lautaro



Brescia: Joronen; Sabelli, Papetti, Mateju, Semprini; Skrabb, Tonali, Dessena; Zmrhal, Ayé; Donnarumma.​



