Dopo Parma-Inter, Lele Adani a Sky Sport si è soffermato anche sull'acquisto di Achraf Hakimi da parte della società nerazzurra: "Hakimi mi piace molto ma andava preso prima, due anni fa, quando è andato via Cancelo. In questo momento è il numero due al mondo, dopo Alexander-Arnold, quindi è stato pagato il giusto ed è un gran colpo per l'Inter".