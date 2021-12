Vincere per prendersi la vetta.l'torna in campo e a San Siro ospita il. La squadra di Inzaghi cerca la quinta vittoria consecutiva (sarebbe il nono risultato utile di fila) per portarsi a 40 punti e scavalcare così il Milan in testa alla classifica. Dall'altra parte, i rossoblù di Mazzarri arrivano da quattro pareggi dopo aver perso le precedenti quattro partite: tre punti potrebbero proiettare i sardi momentaneamente fuori dalla zona retrocessione, aspettando il risultato dello Spezia.- L'Inter è la seconda squadra in Serie A contro cui il Cagliari ha ottenuto più pareggi: 28 (14 vittorie, 40 sconfitte), di più ne ha ottenuti solo contro la Sampdoria (31). In compenso, i sardi non ottengono un clean sheet a San Siro contro i nerazzurri da marzo 1992. Nel 2021 l'Inter è la squadra che ha vinto il maggior numero di partite casalinghe nei cinque maggiori campionati europei: 17 su 19 (2 pareggi), nella sua storia in Serie A solo nel 1989 ha registrato più successi interni (18) in un singolo anno solare.Fischio d'inizio, su Calciomercato.com la diretta di: Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro, Sanchez.: Cragno; Caceres, Godin, Carboni; Bellanova, Grassi, Marin, Deiola, Dalbert; Joao Pedro, Keita.​