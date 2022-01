Dopo l'ulteriore iniezione di fiducia ricevuta con il trionfo in Supercoppa, l'Inter si presenta da favorita anche in casa dell'Atalanta, nel match clou della 22ª giornata di Serie A. Il pronostico degli esperti si orienta sul successo degli ospiti, anche se in maniera non netta: il «2» vale 2,27, mentre il successo dei bergamaschi si gioca a 2,85. Più alta la quota del pari, fissata a 3,60. Bassa invece quella del Goal, a 1,50, in un match tra il primo e il terzo miglior attacco della Serie A, mentre il No Goal si gioca a 2,37. Netta prevalenza anche per l'Over, proposto a 1,57, mentre un match con meno di tre reti è in quota a 2,21. Atalanta-Inter è anche Muriel-Lautaro. Il colombiano, tra gli attaccanti più in forma del campionato, vede la rete a 3,25, mentre il sigillo del numero 10 interista, in gol su rigore nella Supercoppa di mercoledì, è offerto a 2,40. Chi invece arriva da un periodo nero rispetto alla primissima parte di stagione è il Napoli, che fa visita lunedì al Bologna dopo il pesante 2-5 subito in Coppa Italia dalla Fiorentina. Gli uomini di Spalletti arrivano comunque al Dall'Ara da favoriti, ma le quote lasciano chance anche ai padroni di casa: il «2» vale 1,96, l'«1» è proposto a 3,75. Di poco più bassa la quota del pari, che si attesta a 3,40. Un match dal pronostico netto è invece quello tra Juventus e Udinese, che oltre alle differenze di classifica vede i friulani in piena emergenza, con una rosa falcidiata dai casi di Covid. La trasferta allo Stadium non promette bene per gli uomini di Cioffi, mentre la Vecchia Signora può riprendersi dopo la sconfitta in Supercoppa: l'«1» si gioca a 1,38, mentre è una quota da impresa quella del «2», visto a 7,80. Poco probabile anche il pareggio, proposto a 4,60. Match sulla carta agevole anche per il Milan, impegnato contro lo Spezia a San Siro e dato vincente a 1,32. Il colpo esterno dei liguri vale 8,20, con la «X» a 5,20. Tra le altre, Roma a bassa quota (1,37) contro un Cagliari riemerso verso la zona salvezza dopo due vittorie consecutive. La terza, pagherebbe 7,20, più alla portata un pareggio a 4,90. Pronostico ampiamente favorevole per la Fiorentina (1,45) contro un Genoa affamato di punti (6,60).