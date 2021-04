Sempre vittoriosa nel girone di ritorno, l'Inter affronta domenica sera lo scoglio Napoli, uno degli ultimi avversari ostici sulla via dello scudetto. I nerazzurri sono comunque favoriti al Maradona: il dodicesimo successo consecutivo della capolista è dato a 2,32, anche se gli azzurri non sono lontani, a 3,00, mentre il pari è il risultato meno probabile, a 3,40. L'attacco di Conte è il secondo del campionato dopo quello dell'Atalanta, ma nelle ultime tre partite ha faticato, trovando solo quattro reti nei tre successi di misura su Bologna, Sassuolo e Cagliari. In compenso, la difesa nerazzurra ha rappresentato un elemento decisivo nella lunga serie positiva, visto che in 11 partite Handanovic ha incassato soltanto 4 reti. Per questo l'Over rimane piuttosto alto, a 1,80, anche se preferito all'Under, dato a 1,91. Nell'altra grande sfida di domenica, tra Atalanta e Juventus, i bergamaschi padroni di casa partono con in favori del pronostico. Quattro vittorie consecutive e un solo punto di distacco dai bianconeri, così la Dea vede il successo a 2,50, mentre CR7 e compagni si giocano a 2,70 e il pari è a 3,50. La partita si annuncia ricca di reti da entrambe le parti: il Goal è visto a 1,45, mentre il No Goal è altissimo a 2,55. Il Milan, che resta aggrappato alle poche speranze di rimontare l'Inter ma deve anche difendere il secondo posto, affronta da grande favorito il Genoa al Meazza. I rossoneri vedono i tre punti a 1,50 contro una squadra che nelle ultime cinque gare ha trovato un solo successo. L'impresa del Grifone si gioca a 6,00, mentre il pari è proposto a 4,40. Match complicato per la Roma in trasferta a Torino. I capitolini, freschi di passaggio alla semifinale di Europa League e vincitori nell'ultimo turno di campionato, vedono il successo esterno a 2,10. Vittoria poco probabile ma non impossibile per i Granata, con l'«1» che paga 3,30 la posta. In chiave salvezza, al Torino potrebbe essere utile anche un pareggio, a 3,55, risultato che invece serve a poco alla Roma, impegnata a guadagnarsi un posto in Europa anche per il prossimo anno.