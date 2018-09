La Serie A torna subito in campo per il turno infrasettimanale che comincia con il big match tra Inter e Fiorentina. Le due squadre arrivano all’incontro in forma: l’Inter è galvanizzata dopo la doppia rocambolesca vittoria in zona Cesarini, in Champions contro il Tottenham e a Genova contro la Sampdoria, ma la Fiorentina dell’ex Pioli sembra fare sul serio, è terza in classifica e appare in crescita. Gli esperti analisti di Sisal Matchpoint puntano forte sulla prima vittoria interna in campionato della banda Spalletti, a 1.73, i toscani vanno a caccia del loro primo successo esterno stagionale, offerto a 4.97. Il pareggio vale 3.70. Gli scommettitori credono più nella vittoria interista, 8 su 10 hanno puntato sul segno 1. I nerazzurri aspettano che si sblocchi Icardi, ancora a secco in campionato. La gara contro i toscani potrebbe essere la volta buona per il bomber interista, in rete a 2.00, in quota anche Perisic, a 2.75. Sponda Fiorentina, a fare la differenza nella sfida con la Spal sono stati Chiesa e Pjaca, entrambi marcatori nella serata di San Siro a 3.50, più probabile la marcatura di Simeone, a 3.25. Le ambizioni degli uomini di Spalletti sono ben note dall’inizio della stagione, l’obiettivo minimo è piazzarsi tra le prime quattro e, per i bookmaker di Matchpoint, è di facile realizzazione, a 1.65. La Fiorentina invece, ha iniziato meglio di quanto ci si aspettasse, tanto che ora si candida a qualificarsi alla prossima Champions League. La viola tra le prime quattro è a 7.50.