Prima l'uscita dalla Champions, poi il pareggio beffa con la Fiorentina che è costato l'aggancio della Juventus in classifica. Dopo una settimana amara, l'Inter può riprendere la marcia nell'ultimo appuntamento del 2019, in casa contro un Genoa che arriva dal ko nel derby e che occupa la penultima posizione. Ampio il vantaggio di Conte e i suoi sul tabellone: la terza vittoria consecutiva sui rossoblù è a 1,36, la quota più bassa del weekend di Serie A, con il pareggio a 5,00 e il «2» lontanissimo a 9,50. Nei due successi più recenti i nerazzurri non hanno subìto neanche un gol: un altro «1» con Handanovic imbattuto pagherebbe 2,28, per una rete degli ospiti l'offerta è a 1,72. Complessivamente, comunque, gli analisti prevedono una partita da almeno tre gol complessivi, con l'Over 2,5 favorito a 1,62 sull'Under (2,30). Otto mesi fa, nell'ultimo confronto tra Inter e Genoa, arrivò un’espulsione (per i rossoblù) e un calcio di rigore (a favore dei nerazzurri): la possibilità di un altro cartellino rosso o un altro penalty, indipendentemente dalla squadra a cui verrebbero assegnati, è offerta a 4,30 e 2,40, secondo Agipronews.