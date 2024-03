Inter-Genoa LIVE dalle 20.45. Le formazioni ufficiali: Sanchez e Lautaro dal 1', la decisione su Messias

Posticipo della 27esima giornata di Serie A. Alle ore 20:45, allo Stadio Giuseppe Meazza in San Siro, Milano, l’Inter di Simone Inzaghi ospita il Genoa di Alberto Gilardino. I padroni di casa vogliono proseguire la fuga verso lo scudetto della seconda stella e nell'anno solare 2024 hanno vinto 11 gare su 11: l'ultima squadra capace di frenare la corsa dei nerazzurri è stato proprio il Genoa, lo scorso 29 dicembre allo Stadio Luigi Ferraris. Di contro, i liguri cercano l’ennesimo risultato utile del loro ultimo periodo: una sola sconfitta (4-1 contro l’Atalanta) negli ultimi 11 turni.



INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Carlos Augusto; Dumfries, Barella, Asllani, Mkhitaryan., Dimarco; Lautaro Martinez, Sanchez. All. Inzaghi



GENOA (3-5-2): Martinez; De Winter, Bani, Vasquez; Sabelli, Messias, Badelj, Frendrup, Martin; Retegui, Gudmundsson. All. Gilardino