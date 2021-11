Dopo la pausa per le nazionali la treditorna con tre big match. Per ragioni di classifica spicca, prima contro terza, e con Spalletti che proverà a guidare i suoi nell’impresa di espugnare San Siro.L’ultimo a riuscirci - si legge in una nota - fu Maurizio Sarri nel 2017 grazie ad una rete di Callejón e in vista della gara di domenica i nerazzurri sono favoriti sulla lavagna scommesse- Il segno «1», che permetterebbe a Simone Inzaghi di fare tre importanti passi avanti verso la vetta, è a quota 2,23, contro il pareggio a 3,50 e il segno «2» a 3,15.Le due squadre avranno la possibilità di giocare conoscendo i verdetti degli altri due big match, in programma per sabato. Se alle 15:00non dovrebbe avere problemi contro lo(«1» a 1,25 per i bergamaschi), sono nettamente più equilibrate le quote su(ore 18:00) e Fiorentina-Milan (ore 20:45).Match storicamente duro per i capitolini, che in casa, fatta eccezione per il 3-1 del 2019, con Sarri tecnico della Juventus, negli ultimi anni hanno sempre fatto molto fatica contro i bianconeri. Anche in questo caso la Juventus è favorita a 2,35. A 2,97 il successo bianconceleste, mentre a 3,45 c’è l’opzione pareggio.Nulla è scontato neanche inn, con i rossoneri che prima dell’ultimo assalto per provare a sbloccare la classifica in Champions League hanno la chance di sfruttare una giornata sulla carta favorevole in Serie A. La squadra di Pioli deve però battere i viola e il «2» è molto alto a quota 2,10. A 3,20 il successo della Fiorentina, che vuole continuare a mettere pepe nella lotta per un posto alle prossime coppe europee.posticipo della domenica, è la sfida tra due squadre in cerca di riscatto. Quella di Mourinho deve superare le due sconfitte di fila, i liguri vogliono aprire al meglio il nuovo ciclo con Shevchenko in panchina. Il «2» per i giallorossi vale 1,70, a 4,50 invece quella vittoria per il Genoa che creerebbe parecchi problemi a Mourinho.