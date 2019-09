Luci a San Siro, torna in campo l'Inter: dopo la vittoria nel derby, i nerazzurri ospitano alle 21 la Lazio, reduce dal successo interno contro il Parma. I nerazzurri di Conte a punteggio pieno, secondi alle spalle della Juve (+1 dopo la vittoria a Brescia nell'anticipo del martedì), mentre i biancocelesti di Inzaghi sono quinti a quota 7 punti.



STATISTICHE E PRECEDENTI - Sfida sempre ricca di emozioni e povera di pareggi: solo 2 negli ultimi 22 incontri di Serie A, in questo parziale 12 successi per l'Inter e 8 per la Lazio. Biancocelesti da non sottovalutare però al Meazza in veste nerazzurra: 3 vittorie nelle ultime 7 trasferte contro l'Inter, tante quante nelle precedenti 44. I nerazzurri di Conte, tuttavia, vogliono mantenere il fortino casalingo: vinte tutte le ultime quattro gare interne di campionato, concedendo un solo gol in questo parziale.



Fischio d'inizio alle 21, su Calciomercato.com la diretta di Inter-Lazio.