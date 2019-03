Appuntamento in zona Champions, domenica sera a San Siro, dove Inter e Lazio rinnovano una sfida che si è fatta molto calda a partire dallo scorso maggio, quando un gol nel finale di Vecino a Roma ha deciso quale tra le due squadre avrebbe disputato la Champions League quest'anno. Poi, dopo un'altra vittoria nerazzurra all'Olimpico, nel girone di andata, c'è stata la rivincita della Lazio, che a San Siro ha conquistato ai rigori la semifinale di Coppa Italia. Le quote Stanleybet.it per il confronto di domenica sono piuttosto equilibrate, come si legge in una nota, ma pendono sul versante nerazzurro: il segno «1» è dato a 2,30, il «2» e il pareggio valgono entrambi 3,20. Immobile, uscito non benissimo dal week end in nazionale, prova a mettere il marchio sul match, come ha fatto in Coppa Italia: il suo gol è a 2,75. Sull'altro fronte, al centro dell'attacco gioca l'ex Keita, dato a 3,75.