L’Inter non è scesa in campo nell’ultimo turno di Serie A a causa del rinvio della gara con il Sassuolo a causa del Covid-19, ma i risultati avvicinano la squadra di Conte al tricolore. Secondo i betting analyst, infatti, lo scudetto appare ormai quasi una formalità come conferma anche la quota di 1,08. Dietro i nerazzurri, la Juventus, battuta in casa dal Benevento, non è più la principale antagonista dei nerazzurri per la lotta al titolo, raggiunta a quota 12 dal Milan, vincente a Firenze. Lontanissime, invece, tutte le altre con la prima delle inseguitrici, l’Atalanta di Gasperini, proposta vincente del campionato a 41.