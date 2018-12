. A San Siro alle 20.30 si affrontano la terza e la seconda forza della Serie A: i padroni di casa allenati da Spalletti hanno 33 punti in classifica, gli ospiti 41. I nerazzurri hanno pareggiato l’ultima sfida per 1-1 sulla campo del Chievo mentre il Napoli ha vinto di misura 1-0 contro la Spal.Assente anche Miranda, per infortunio. Nel Napoli out il solo Chiriches, che tornerà nel 2019. Dirige la sfida l’arbitro Mazzoleni della Sezione di Bergamo.- Queste le statistiche fornite da Opta per la sfida:; in cinque di queste sfide l’incontro è terminato in parità, cinque successi per i partenopei nel parziale.in Serie A (3N, 2P), dopo che aveva trovato i tre punti in tutte le precedenti otto partite interne contro la squadra partenopea. Nei 72 confronti di Serie A tra Inter e Napoli disputati a Milano, i nerazzurri hanno segnato esattamente il doppio dei gol rispetto ai partenopei (136 v 68). L'Inter non trova il gol contro il Napoli in Serie A da 406 minuti (ultima rete quella di Brozovic nel 2-0 dell'aprile 2016). Dopo sette successi di fila,: due pareggi e due sconfitte nel parziale. L’Inter ha vinto tutte le ultime sei partite interne in campionato, senza subire gol nelle cinque più recenti: i nerazzurri non rimangono sei partite casalinghe senza incassare reti da aprile 2010. 41 punti per il Napoli, che dopo 17 partite di Serie A, nell’era dei tre punti a vittoria, ha fatto meglio solamente nel 2017/18 (42). L’ultimo pareggio in trasferta in Serie A per il Napoli è arrivato a Milano, ad aprile contro il Milan: da allora otto successi e tre sconfitte per i partenopei. Tra le squadre affrontate più di una volta in Serie A, il Napoli è quella contro cui Mauro Icardi dell’Inter ha finora registrato la percentuale realizzativa più bassa (8% - due gol con 25 conclusioni).: 10 incontri (cinque v Inter, cinque v Milan). Lorenzo Insigne del Napoli ha segnato un solo gol contro l’Inter in A (11 presenze) - tra le squadre affrontate almeno cinque volte nella competizione solo contro l’Atalanta ha fatto peggio (zero reti in 11 sfide).in attesaMeret; Allan, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Fabian Ruiz, Hamsik, Zielinski; Insigne, Milik.