Per il Napoli è l’occasione di allungare a +11 sull’Inter, per Insigne e Mertens invece sarà una chance per superare alcuni piccoli tabù. I due bomber degli azzurri vanno quindi a caccia del gol nella sfida di mercoledì sera. Insigne ha segnato appena una rete contro l’Inter in carriera: in campionato è a secco da inizio novembre ma secondo gli analisti Snai è probabile una rete ai nerazzurri, data a tre volte la scommessa. Come riporta Agipronews i trader sono ancora più fiduciosi in Dries Mertens, che a San Siro (considerando anche le gare contro il Milan) non ha mai trovato il gol in 10 partite. Il "battesimo" per l’esterno belga è dato a 2,85. Quanto al pronostico sulla gara, i precedenti più recenti al Meazza, molto equilibrati (due pareggi e una vittoria a testa nelle ultime 4), determinano una forbice delle quote strettissima: Napoli avanti di un soffio, a 2,60, si punta invece a 2,70 sul successo nerazzurro. La quota più alta è sulla «X», data a 3,30.