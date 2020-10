Senza Romelu Lukaku, per la prima volta in stagione, l'Inter attende il Parma in quel di San Siro per l'anticipo delle 18. Antonio Conte, che ha la possibilità di portarsi al primo posto in attesa del Milan, ha gli uomini contati in avanti, visto che oltre il belga è fuori anche Alexis Sanchez, ed è pronto a contare su Lautaro Martinez, apparso in ombra nelle ultime uscite nerazzurre, con l'arrabbiatura nella sfida col Genoa e l'errore in quello con lo Shakhtar Donetsk che ne hanno caratterizzato gli ultimi due match.



I NUMERI - ​Due squadre che sanno fare gol, visto che sia Inter che Parma hanno segnato in 9 delle ultime 10 partite di Serie A; con le partite casalinghe nerazzurre di questa stagione che hanno regalato almeno 4 gol sommando quelli dei padroni di casa e degli ospiti. Il Parma, però, in trasferta, fatica: i match lontani dal Tardini sono andati tutti persi in stagione, con due gol subiti nel secondo tempo.



I SINGOLI - Danilo D’Ambrosio è l’unico giocatore che ha segnato almeno due gol con l’Inter nelle ultime sei stagioni di Serie A; Hernani ha segnato i suoi due gol col Parma entrambi in trasferta. Occhi punti anche su Gervinho, che negli ultimi giorni di mercato è stato vicino al trasferimento in nerazzurro.