Dopo il tracollo contro, nell’ultima partita prima della sosta,Senza, Simonerecuperae lancia per la prima volta dall'inizio il giovane, arrivato in estate dall’Empoli.Aria di derby per, altro acquisto dell’estate, in campo dal primo minuto al posto di de Vrijrecuperato dopo il fastidio muscolare avvertito pochi minuti prima della partita contro(e che gli ha impedito di prender parte ai due impegni con l’Argentina, nonostante la convocazione).Curiosità. L'Inter è finora l'unica squadra a non aver ancora pareggiato in campionato ed è rimasta imbattuta nelle ultime 10 gare contro i giallorossi in A (4 vittorie e 6 pareggi).L’ultimo successo della Roma a Milano? Risale alla gara di ritorno della Serie A 2016-17: Inter-Roma finì allora 1-3.(3-5-2): Handanovic; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Calhanoglu, Dimarco; Lautaro, Dzeko.(3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Celik, Matic, Cristante, Spinazzola; Pellegrini, Zaniolo; Dybala.